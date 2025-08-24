東北新幹線は東京〜盛岡間の上下線で現在、運転を見合わせています。JR東日本によりますと、24日午後2時すぎ、東北新幹線のやまびこ63号盛岡行きで、大宮駅〜小山駅間で車両故障が発生し、現在、東京駅〜盛岡駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。