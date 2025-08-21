先日、婚約を発表したアル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドと、パートナーのジョージナ・ロドリゲスさん。Instagramにポストされたジョージナさんの指には豪奢なダイヤが光る巨大なエンゲージリングがはめられており、このリングの価値は1200万ユーロ（約20億6000万円）ともいわれている。スペイン紙『MARCA』は、近々行われるはずのロナウドの結婚式が、セレブ史上もっとも高額な結婚式になるという憶測が高まっていると報じ