恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」を運営するアイベック（福岡市）が、「モテる女性の特徴」に関する調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。調査は2025年5月23日、成人男性100人を対象にインターネットで行われました。2位は「第一印象を大きく左右する」部分3位は「性格がいい」（63人）でした。周りの人を尊重し、思いやりの心を持てる女性は、男女問わず誰からも好かれる傾向があります。