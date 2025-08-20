江崎グリコは、発売から60年目を迎えたロングセラーブランド『ポッキー』の主力商品である赤い箱の『ポッキーチョコレート』と、『ポッキー極細』の2品をリニューアルし、9月2日より全国にて発売する。原料を一から見直し、カカオの素材としての味わいを生かすチョコレートに進化。飽きが来ないおいしさで、つぎつぎ手が進む新しい『ポッキー』となった。【写真】意外な色！実際にカカオ農園で確認したカカオ『ポッキー』は、