【モデルプレス＝2025/08/19】“日本一のイケメン中学生”を決めるコンテスト「男子中学生ミスターコン2025」が15日、『投票サイト powered by モデルプレス』をオープンし、SNS審査をスタート。ここでは、17日時点での中間結果を速報する。【写真】2025年度の“日本一のイケメン中学生”東日本ブロックの全候補者◆「男子中学生ミスターコン2025」中間結果今年度は「東日本ブロック」「西日本ブロック」の2つのブロックの投票サイ