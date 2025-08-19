新学期を前に、大分県佐伯市で19日、通学路の点検が行われ、教育委員会や警察など関係者が危険か所を確認しました。 【写真を見る】新学期を前に自転車通学の安全向上へ警察や教育委員会が道路点検実施大分・佐伯市 佐伯市教育委員会は毎年、市内の小中学校から通学路の危険か所の報告を受け、点検を行っています。2025年度は37か所の報告があり、19日は米水津中学校周辺の2か所について、警察や土木事務所など関係者8人が