リーズ田中碧がエバートン戦にフル出場、英複数メディアが「8点」の評価イングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧が、上々のプレミアデビューを飾った。現地時間8月18日に行われた、リーグ開幕節のエバートン戦にフル出場した田中は好プレーを見せ、1-0で勝利したチームのなかで英メディアから高い採点を得た。昨季にイングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のリーズへ移籍して、プ