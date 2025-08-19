日本マクドナルド（東京都新宿区）のハッピーセットが再び騒動になっている。「ポケモンカード」の景品を求める客が殺到、転売サイトへの出品が絶えない。東北大学特任教授で、人事・経営コンサルタントの増沢隆太さんは「マクドナルドは今回の騒動について謝罪と運営改善について発表したが、根本的な構造を見直さない限り騒動は繰り返されることになる」という――。写真＝iStock.com／winhorse※写真はイメージです - 写真＝iSt