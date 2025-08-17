ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でパドレスと対戦し、3回裏を終えて5－0とリードを広げている。そんななか、チームの屋台骨を担うウィル・スミス捕手が好守を見せてチームを支えている。 ■2つの四球で攻撃でも貢献 「3番捕手」で先発出場しているスミスが、勝利すれば首位に立つ重要な試合で初回からチームを救ってみせた。1回表に先発のブレイク・スネル投手が先頭打者のフェル