ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でパドレスと対戦し、3回裏を終えて5－0とリードを広げている。そんななか、チームの屋台骨を担うウィル・スミス捕手が好守を見せてチームを支えている。

■2つの四球で攻撃でも貢献

「3番捕手」で先発出場しているスミスが、勝利すれば首位に立つ重要な試合で初回からチームを救ってみせた。

1回表に先発のブレイク・スネル投手が先頭打者のフェルナンド・タティスJr.外野手に右安打を許すが、直後に盗塁を試みたタティスJr.をスミスがさしてアウトに。さらに、三塁への内野安打で出塁したマニー・マチャド内野手の盗塁も許さずに2死一、二塁のピンチを防ぐ。

さらに、続く2回表にも中安打で出塁したザンダー・ボガーツ内野手も盗塁を試みたが、三度スミスがアウトに。不安定な立ち上がりのスネルが走者を許したなか、パドレスの積極的な走塁を未然に防いでピンチの芽を摘んだ。

このスミスの強肩ぶりにドジャースの公式Xは「ウィルの時に攻撃をしないで！」と注目し、地元メディアの『ドジャー・ブルー』は「ウィル・スミスは大砲を持っている」とこの強肩ぶりを称賛した。

スミスは試合前時点で打率.308を記録しナ・リーグの首位打者をキープ。この試合では2つの四球を選んでドジャースの5－0のリードに貢献しており、攻守にわたってチームを支えている。

