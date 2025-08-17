岡山学芸館を相手に6回途中1安打無失点の快投、打っても4打数3安打3打点今大会は2年生投手にプロも注目する大器が多いが、その中でもピカイチの存在だ。山梨学院のエースで身長194センチ、体重100キロの“メジャーサイズ”を誇る菰田陽生（こもだ・はるき）投手は16日、全国高校野球選手権大会・3回戦の岡山学芸館戦に先発し5回2/3、1安打無失点の快投を演じた。打っても4打数3安打3打点。チームは14-0と大勝を収め、選手権では