著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。査定では買値マイナス150万円だった家の価格を、買値プラス440万円に設定し、いよいよ売り出しがスタートしました。『新築を2年で売って移住した話』第6話をごらんください。 さっそく内見希望者がいるという連絡があり、内見は4日後に決まりました。ところが、部屋は4日で