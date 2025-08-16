¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ïºà¤¬°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥Æ¥£¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È°ÜÀÒ¤ò¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖHERE WE GO¡×¤È¤È¤â¤ËÊó¤¸¤¿¡£°ÜÀÒ¶â¤ÏºÇÂç¤Ç3000Ëü¥Ý¥ó¥É(59²¯±ß)¡¢ºÆÇäµÑ¾ò¹à¤ÈÇãÌá¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥·¥Æ¥£¤ÏÊÝÍ­¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥«¥Æ¥£¤Ï¥·¥Æ¥£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Î22ºÐ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¸å¤Ï¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã