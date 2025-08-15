（株）NCITL（旧商号：（株）ジェーシーインターナショナルトレード、TDB企業コード：196021470、神奈川県横浜市中区相生町2-50、登記面＝東京都渋谷区神宮前1-6-15、代表清算人星野雄司氏）は、7月30日に東京地裁より特別清算開始命令を受けた。当社は、前身である(株)ジェーシーインターナショナルトレード（2003年6月設立）の事業を引き継ぐ目的で、投資ファンドにより2017年（平成29年）6月に設立された。アパレルブランド「