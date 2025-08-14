16日に開幕を控えている25-26シーズンのプレミアリーグ。今夏の移籍市場でも多くのクラブが積極的な補強を見せており、どのチームが優勝を勝ち取るのだろうか。『The Athletic』では開幕に先駆けてプレミアリーグの新戦力10人に注目している。その中で取り上げられたのが、エヴァートンの新戦力であるFWティエルノ・バリーだ。22歳のFWで、昨季はリーガエスパニョーラのビジャレアルでプレイ。リーグ戦では35試合で11ゴール4アシス