「不適切会計に関するアンケート」調査上場、未上場問わず粉飾決算の発覚が相次ぎ、財務諸表への信頼が揺らいでいる。こうしたなか、自社の決算処理について「信頼性が高いと言い切れる」と回答した企業は87.9％にとどまり、9割に届かなかった。東京商工リサーチは、自社の決算処理についてアンケートを実施した。財務諸表は、金融機関の融資判断だけでなく、商取引、従業員の信頼に直結する重要な書類だ。だが、今回の調査で