健大高崎・石垣元が7回から登板し無失点に抑えた第107回全国高校野球選手権は13日、大会第8日目が行われ、第1試合は健大高崎（群馬）が夏連覇を目指す京都国際と対戦し3-6で敗れた。7回からはエースの石垣元気投手（3年）が救援登板し、150キロ台の直球を連発したが、序盤の失点を最後まで埋められず初戦突破はならなかった。3点を追う7回、やっとエースの出番がやってきた。健大高崎は下重賢慎選手（3年）、山田遼太選手（3年