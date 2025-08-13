韓国では「夏の風物詩」と呼ばれる麺料理「コングクス」。豆を使った冷たいスープと細麺との組み合わせは、暑い日にぴったりなメニュー。手軽に作りたくなるアレンジから、本場韓国での味に近いレシピまで、幅広い味わい方をご紹介します。まろやかなスープが魅力の「コングクス」とは？「コングクス（콩국수）」は、大豆や黒豆を使ったなめらかな冷たいスープに、細麺を合わせた韓国の夏限定の麺料理。韓国語で