CHOCOLATE Inc.は、8月5日、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンが、8月12日から全国のローソン店舗にて実施されるキャンペーンに起用されたことを発表した。「パペットスンスン」のキャンペーンが全国のローソンで8月12日より開催本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルチャームがもらえる企画の実施や、パッケージにスンスンが大きくあしらわれたタルトやグミなどの