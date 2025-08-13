ロシア軍に向けてりゅう弾砲を発射するウクライナ軍兵士＝５日、ウクライナ東部ドネツク州/Oleksandr Ratushniak/Reuters（ＣＮＮ）ロシア軍の小規模部隊がウクライナ東部ドネツク州の防御を一部突破したことが、地元当局者の話から明らかになった。ロシアは１５日に予定されるプーチン大統領とトランプ米大統領の会談を前に、可能な限り多くの領土の奪取しようと最後の追い込みをかけているとみられる。ウクライナの戦況監視団体