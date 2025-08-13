学歴詐称が疑われる静岡県伊東市の田久保眞紀市長（55）が辞意を撤回して職への居座りを表明した。市政の混乱が続く騒動を、四半世紀にわたって伊東市に住まい、司会業で知られる関口宏（82）を父に持つ、俳優・アーティストの関口知宏（53）が語った。＊＊＊【写真を見る】アニメキャラの缶バッジが大量についた「痛バッグ」を堂々公開！実は“オタク”な田久保市長「いつか絶対バレるウソ」「♪伊東に行くならハトヤ〜とい