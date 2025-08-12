日航機墜落事故から40年。今なお、広く知られていない新事実が存在します。墜落直後、その機体を発見した自衛隊のパイロットが御巣鷹の尾根に広がる光景を初めて証言しました。新たな映像と共にお伝えします。きょう、群馬県の御巣鷹の尾根には慰霊登山を行う日航機墜落事故の遺族の姿がありました。慰霊碑の前では遺族らが「空の安全」を願い、風船を飛ばしました。弟（21）を亡くした小林由美子さん 「8月12日だけは我慢