永野芽郁、韓流ドラマでセクシー派女優に転身へ？内内に企画の打診か

2025年8月11日 15時35分

ざっくり言うと

永野芽郁を巡る情報を、芸能プロ関係者がゲンダイに明かした
韓国のドラマ制作会社から内内に企画の打診があった模様だという
作品では女産業スパイ役で、濡れ場もある設定だといわれているそう