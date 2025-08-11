クラシエ（東京都港区）が、ロングセラー商品「ねるねるねるね」から、大人世代に向けたシリーズ第4弾「大人のねるねるねるねレアチーズケーキ味」を9月1日から発売します。プレミアムな「ご褒美系フレーバー」「大人のねるねるねるね」シリーズは、1986年に誕生した知育菓子「ねるねるねるね」の懐かしさと“自分で作るワクワク感”を活かしながら、大人が手に取りたくなるような「味」「デザイン」「満足感」を追求した商品