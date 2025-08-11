クラシエ（東京都港区）が、ロングセラー商品「ねるねるねるね」から、大人世代に向けたシリーズ第4弾「大人のねるねるねるね レアチーズケーキ味」を9月1日から発売します。

プレミアムな「ご褒美系フレーバー」

「大人のねるねるねるね」シリーズは、1986年に誕生した知育菓子「ねるねるねるね」の懐かしさと“自分で作るワクワク感”を活かしながら、大人が手に取りたくなるような「味」「デザイン」「満足感」を追求した商品です。2022年9月に第1弾の「赤白2種の本格ぶどう味」が登場し、2023年9月に第2弾の「摘みたていちご味」、2024年9月に第3弾の「りんごのカラメリゼ味」が発売されました。

第4弾の「大人のねるねるねるね レアチーズケーキ味」は、レアチーズ味の「ねるねるねるね」に、ザクザクとしたタルトトッピングと果汁入りのブルーベリーソースをかけることで、“本物のレアチーズケーキのようなスイーツ体験”を楽しむことができるお菓子です。

同商品は、“素材感”と“おいしさのリアルさ”にこだわったといい、レアチーズ味のベースには北海道クリームチーズを使用。ミルクのコクと濃厚さが出るよう、何種類ものチーズ原料を試し、最適な配合を探したとのこと。また、レモン果汁パウダーを配合することで、香料に頼らない自然な酸味をプラスし、よりレアチーズ感を感じられるような味わいになっています。さらに、ブルーベリーソースにも果汁パウダーを使用することで、甘酸っぱさに奥行きが加わっているということです。

また、タルトトッピングは、一から素材を探し、粒の大きさや食感、香ばしさのバランスまで細かく調整されており、ふわふわの「ねるねるねるね」とのコントラストが楽しく、スイーツを食べた後のような満足感が味わえるとのことです。

同社は「20〜40代を中心に『懐かしいけど新しい』『たまには童心に返ってホッとしたい』という声に応え、2022年に第1弾を発売。以降、SNSでも話題を集め、毎回異なるプレミアムな“ご褒美系フレーバー”をテーマに展開しています。第4弾は、大人のご褒美時間にぴったりな“スイーツ風”に進化。手軽に作れて、気分もちょっと上がる。忙しい毎日に、ふと童心に戻れるひとときをお届けします」とアピールしています。

全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売されます。