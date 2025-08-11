道路交通法の改正で運転免許なしで乗れるようになった「特定小型原動機付自転車」、いわゆる電動キックボードの違反が続出している。シェアサービスの電動キックボードは交通ルールを理解していることを確認する「テスト」に合格すれば乗ることができる仕組みだが、このテストは“カンニング”で簡単にクリアできるようで、違反を減らす手は今のところなさそうだ。 【画像】電動キックボードの違反