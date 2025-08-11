J1リーグ第25節 FC東京0（0-0）1 鹿島19:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 40,939人試合データリンクはこちら立ち上がりから両チームが攻め合う好ゲームになった。試合を引き締めたのは両GK。キム・スンギュと早川友基の冷静な状況判断と反応速度の速さがゴールを割らせない。それでもボールを支配して波状攻撃をかけるFC東京が優勢かと思われた81分、中盤で一度ボールをはたいた鈴木優磨が右サイドのスペースに流れ、折り