J1リーグ第25節 FC東京0（0-0）1 鹿島

19:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 40,939人

試合データリンクはこちら

立ち上がりから両チームが攻め合う好ゲームになった。試合を引き締めたのは両GK。キム・スンギュと早川友基の冷静な状況判断と反応速度の速さがゴールを割らせない。それでもボールを支配して波状攻撃をかけるFC東京が優勢かと思われた81分、中盤で一度ボールをはたいた鈴木優磨が右サイドのスペースに流れ、折り返したボールに田川亨介がニアサイドで合わせて鹿島が先制。そしてそのまま凌ぎきった。

耐える展開から決勝ゴールを奪って勝つ、鹿島らしい勝負強さが出た試合だった。しかしFC東京には悲観的な要素しかないかというと、それは違うだろう。試合後、長友佑都は「やってるサッカーに対しては手応えを感じてますし、もちろん結果は大事なんで、そこは突き詰めなきゃいけないですけど、やってるサッカーとか、自分たちが目指すサッカーはこの状態で続けて積み重ねていきたいと思います」と、前を向いていた。