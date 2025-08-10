ニューストップ > 国内ニュース > 福岡県に線状降水帯が発生 災害発生の危険度が急激に高まる 線状降水帯 大雨・豪雨 福岡県 時事ニュース FBS福岡放送ニュース 福岡県に線状降水帯が発生 災害発生の危険度が急激に高まる 2025年8月10日 15時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 福岡管区気象台は10日、顕著な大雨に関する福岡県気象情報を発表した 福岡地方、北九州地方、筑豊地方では、非常に激しい雨が降り続いている 命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっている 記事を読む おすすめ記事 【記録的短時間大雨情報】宗像市（福岡） 2025年8月10日 12時8分 石川・加賀で線状降水帯 気象庁、警戒呼びかけ 2025年8月7日 11時9分 山口県・福岡県 「線状降水帯」発生中 命の危険も 災害発生の危険度が急激に高まる 2025年8月10日 13時48分 神奈川県内、１０日昼前から１１日にかけて大雨の恐れ 警報級の可能性も 2025年8月9日 17時54分 5日の山形県内は一時激しい雨で列車の運休も 6日未明から7日にかけ警報級の大雨の可能性も 2025年8月5日 20時39分