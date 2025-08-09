大谷翔平（31=ドジャース）が投打の二刀流で躍動した。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希 球団内で「不純物認定」は時間の問題？日本時間7日のカージナルス戦は「1番投手兼DH」で出場。投げては今季最長の4イニングを2安打1失点、8奪三振。100マイル（約161キロ）超えが6球あった。打っては三回に逆転の39号2ラン。「ショウヘイのピッチングは素晴らしかった。速球も制球もファンタスティックだったよ」とロバーツ監督も満足