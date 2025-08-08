英国人観光客マーク・レイモンド・ギボン被告（６２）は逮捕され、ポーク郡の刑務所に収監された/Polk County Sheriff（ＣＮＮ）米フロリダ州ポーク郡ダベンポートで英国人旅行者がプールで義理の娘（３３）を溺死させようとしたとして殺人未遂の罪で起訴された。同郡保安官事務所によると、マーク・レイモンド・ギボン被告（６２）はリゾートホテルのプールで３日夜、義理の娘と孫のことで口論を始めたという。ギボン被告は英ロン