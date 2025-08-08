東京都立川市の一角にある『MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI（真央リンク立川立飛）』。“真央ちゃん”の愛称で、かつて日本中を熱狂させたフィギュアスケーター、浅田真央（34）がプロデュースし、2024年に建設されたスケートリンクだ。浅田をめぐっては、6月17日に『文春オンライン』で盟友・村上佳菜子（30）との“関係断絶”が報じられた。《写真》満面の笑顔で関係者に見送られた浅田。黒キャップにサンダル姿で会場を後にした