約3か月ぶりの1軍復帰戦で6回途中3安打2失■ヤクルト 3ー2 巨人（7日・東京ドーム）巨人の田中将大投手は7日、ヤクルト戦（東京ドーム）で6回途中3安打2失点と好投した。しかし、救援投手が同点に追い付かれ、今季2勝目はならず。日米通算199勝目もお預けとなった。チームも逆転負けを喫し、連勝は3で止まった。初回から3イニング連続で3者凡退の立ち上がり。4回2死一、二塁からオスナの右前適時打で同点に追い付かれたが、5回