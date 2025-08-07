「食料」「生態系」「防災」これら全てに重要な役割を果たしている「湿地」が危機に瀕しているという。【映像】ビーバーがダムを作る様子湿地が果たす役割と“湿地回復”への取り組みについて朝日新聞くらし科学医療部 杉浦奈実記者に聞いた。そもそも湿地とは何か？ 杉浦記者は「おそらく皆さんはミズバショウが咲いている尾瀬ヶ原や釧路湿原などをイメージすると思う。明確な定義があるわけではないが、湿地に対する国際的な