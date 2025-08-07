この夏、松屋とパウ・パトロール™︎のコラボ第2弾が登場！2025年8月12日より、対象の「おこさまメニュー」を注文すると、限定デザインの「パウっとひんやりタオル」がもらえるチャンス♡全6種のランダム配布だから、どのデザインが当たるかはお楽しみ♪さらに、配布終了後もステッカーやペーパークラフトがもらえるなど、お楽しみが盛りだくさん。夏休みの思い出づくりにぴったり