【松屋×パウ・パトロール™︎】コラボ第2弾！ひんやりタオルをGET♪

この夏、松屋とパウ・パトロール™︎のコラボ第2弾が登場！2025年8月12日より、対象の「おこさまメニュー」を注文すると、限定デザインの「パウっとひんやりタオル」がもらえるチャンス♡全6種のランダム配布だから、どのデザインが当たるかはお楽しみ♪さらに、配布終了後もステッカーやペーパークラフトがもらえるなど、お楽しみが盛りだくさん。夏休みの思い出づくりにぴったりな期間限定キャンペーンです！

ひんやりタオルやステッカーがもらえる♡

松屋とパウ・パトロール™︎がコラボしたお子さま向け限定メニュー、「おこさま牛めしわくわくセット」または「おこさまカレーわくわくセット」のいずれかを1品注文すると、オリジナルの「パウっとひんやりタオル」を1つプレゼント。

冷感素材で暑い夏にぴったりのアイテムです。

配布は全6種のランダムデザインで、種類は選べません。タオルがなくなり次第、「パウっとステッカーセット」または「松屋オリジナルペーパークラフト」に切り替わります。

WEB注文や公式アプリからの注文も対象なので、おでかけついでに気軽にGETできますよ♪

【ダッキーダック】桃のショートケーキが話題♡今だけの贅沢スイーツ

リュックや公式グッズが当たるチャンスも！

対象メニューの注文だけでなく、800円（税込）以上のレシートで参加できるWEB抽選キャンペーンも実施中！

抽選で「パウっとオリジナルリュックサック」が当たるチャンス♡応募には領収書の写真を専用フォームから送信するだけ。

さらに、8月24日までの期間限定で、松屋公式Xをフォロー＆リポストすると、豪華なパウ・パトロール公式グッズと松屋お食事券が当たるキャンペーンも同時開催中。

ファンには見逃せない内容が満載です。

キャンペーン期間・詳細まとめ

【キャンペーン期間】

2025年8月12日(火)10:00～9月30日(火)9:59

※ステッカー・ペーパークラフトの配布も同期間

【対象メニュー】

・おこさま牛めしわくわくセット

・おこさまカレーわくわくセット

【景品概要】

●パウっとひんやりタオル（全6種・ランダム配布）

●パウっとステッカーセット（全6種＋共通貼り付けシート）

●松屋オリジナルペーパークラフト

※景品はなくなり次第終了

【応募条件（リュック抽選）】

・800円（税込）以上の領収書で応募

・応募期間：2025年7月1日(火)10:00～10月7日(火)23:59

【SNSキャンペーン期間】

・2025年8月12日(火)10:00～8月24日(日)23:59

・賞品：公式グッズ＋松屋お食事券3枚

©2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

家族で楽しめる♡夏休みのごほうび時間に

パウ・パトロール™︎の仲間たちと一緒に過ごす夏限定の特別企画。おいしいごはんに加えて、タオルやステッカー、抽選キャンペーンまで、わくわくが盛りだくさん！

松屋のコラボメニューは、ちいさなお子さまはもちろん、大人も楽しめる工夫がたっぷりです。この夏休みは、家族みんなで松屋へ出かけて、思い出に残るひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか？