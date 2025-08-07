厚生年金については「年収106万円の壁」など、加入に必要な最低限の要件があることは一般的に知られていますが、厚生年金保険料に上限があることは知っているでしょうか。そして、その上限が2027年から引き上げられることになりました。 本記事では、厚生年金保険料の上限金額引き上げの説明と、上限引き上げで将来の年金受給額がどのくらい増える見込みなのかをシミュレーションします。 厚生年金の制度が変わ