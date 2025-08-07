【モデルプレス＝2025/08/07】俳優の佐藤健が6日、公式TikTokを更新。自身が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務め、世界配信中のNetflixシリーズ「グラスハート」のコラボレーションカフェに突撃訪問する様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】佐藤健「グラスハート」カフェ降臨でファン騒然◆佐藤健「グラスハート」コラボカフェにサプライズ訪問この日、佐藤は「グラスハートコラボカフェにゲリラで突撃してみた」と