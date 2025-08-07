劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』公開記念として、継承スペシャル上映『牙狼〈GARO〉〜蒼哭ノ魔竜〜』の上映が決定！さらに、小西遼生、雨宮慶太が登壇するスペシャルトークショーが開催されることも決定した。☆『牙狼〈GARO〉 〜蒼哭ノ魔竜〜』場面カットなどをチェック！（写真4点）＞＞＞東北新社が手掛ける「牙狼＜GARO＞」シリーズ最新作、劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』が、2025年10月17日（金）より全国公開される。2025年に