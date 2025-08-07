アメリカのトランプ大統領は6日、輸入される半導体に「約100％の関税を課す」と表明しました。トランプ大統領は、「チップと半導体に約100％の関税を課す。ただ、アメリカ国内で製造すれば無関税だ」と述べました。トランプ大統領は、多くの国が半導体などの製造をアメリカ国内に戻しつつあるとしたうえで、輸入される半導体には約100％の関税を課すと明らかにしました。また、「アメリカ国内で製造すると約束したにもかかわらず、