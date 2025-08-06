【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は５日、パレスチナ自治区ガザ情勢に関する会合を開いた。パレスチナを国家として承認する意向を示している英仏などが国家承認によって「和平への道を開く」と訴えたのに対し、米国とイスラエルはイスラム主義組織ハマスを「利するだけだ」と反発し、立場の違いが鮮明となった。英国のバーバラ・ウッドワード国連大使は「パレスチナ人にとって国家樹立は当然の権利で、イスラエル