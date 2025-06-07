【Summer Game Fest 2025】 6月7日6時 配信開始 配信番組「Summer Game Fest 2025」にて、Mundfishの新作「Atomic Heart 2」及び「The Cube」が発表された。 「Atomic Heart 2」は「Atomic Heart」の続編として、RPG要素に重点が置かれたタイトルになるという。また、「The Cube」はMMORPGシューターとして開発が進行している。 【Atomic Heart 2】 【The Cube