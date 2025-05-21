【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■5月22日のGrand Ceremonyでは、AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIがパフォーマンスを披露！ 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』のPremiere Ceremonyが5月21日に京都・ロームシアター京都で開催され、40部門の最優秀作品/アーティストが発表された。 ■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』Pr