J¥ê¡¼¥°¤Ï2Æü¡¢ÅÐÏ¿Áª¼ê¤ÎÄÉ²Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£J1¤Ç¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬¡¢CÂçºåU-18¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¾®ÌîÅÄÎ¼ÂÁ¡¢GK¥¤¥·¥Ü¥¦·ý¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎDF¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤¤ò2¼ïÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£J2¤Ç¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎFW¥Í¡¼¥ß¥¢¥¹¤ÎÅÐÏ¿¤¬´°Î»¡£¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë3Áª¼ê¤Î2¼ïÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£J3¤Ç¤ÏºåÆîÂç¤«¤éÍèµ¨¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ²ÃÆþ¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MFÝ¯°æÊ¸ÍÛ¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤¬