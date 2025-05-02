CÂçºå¤¬¹â1DF¤é3Áª¼ê¤ò2¼ïÅÐÏ¿!J2»³¸ý¤â3Áª¼ê¤Î2¼ïÅÐÏ¿¤ò´°Î»
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï2Æü¡¢ÅÐÏ¿Áª¼ê¤ÎÄÉ²Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£J1¤Ç¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬¡¢CÂçºåU-18¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¾®ÌîÅÄÎ¼ÂÁ¡¢GK¥¤¥·¥Ü¥¦·ý¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎDF¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤¤ò2¼ïÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J2¤Ç¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎFW¥Í¡¼¥ß¥¢¥¹¤ÎÅÐÏ¿¤¬´°Î»¡£¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë3Áª¼ê¤Î2¼ïÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J3¤Ç¤ÏºåÆîÂç¤«¤éÍèµ¨¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ²ÃÆþ¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MFÝ¯°æÊ¸ÍÛ¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤¬´°Î»¡£¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤ÏMFÅÚÈî¹ÒÂç¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£J1
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
42 FW¾®ÌîÅÄÎ¼ÂÁ(2¼ï)
43 DF¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤(2¼ï)
46 GK¥¤¥·¥Ü¥¦·ý(2¼ï)
¢£J2
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
49 FW¥Í¡¼¥ß¥¢¥¹
¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
41 DF²¼Â¼æÆ(2¼ï)
42 FW»³ËÜÎ¶Ç·²ð(2¼ï)
43 FWÃæº¬Ëê½õ(2¼ï)
¢£J3
¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
33 MFÝ¯°æÊ¸ÍÛ(ÆÃÊÌ»ØÄê)
¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è
66 MFÅÚÈî¹ÒÂç
¡¡J2¤Ç¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎFW¥Í¡¼¥ß¥¢¥¹¤ÎÅÐÏ¿¤¬´°Î»¡£¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë3Áª¼ê¤Î2¼ïÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J3¤Ç¤ÏºåÆîÂç¤«¤éÍèµ¨¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ²ÃÆþ¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MFÝ¯°æÊ¸ÍÛ¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤¬´°Î»¡£¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤ÏMFÅÚÈî¹ÒÂç¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£J1
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
42 FW¾®ÌîÅÄÎ¼ÂÁ(2¼ï)
43 DF¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤(2¼ï)
46 GK¥¤¥·¥Ü¥¦·ý(2¼ï)
¢£J2
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
49 FW¥Í¡¼¥ß¥¢¥¹
¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
41 DF²¼Â¼æÆ(2¼ï)
42 FW»³ËÜÎ¶Ç·²ð(2¼ï)
43 FWÃæº¬Ëê½õ(2¼ï)
¢£J3
¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
33 MFÝ¯°æÊ¸ÍÛ(ÆÃÊÌ»ØÄê)
¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è
66 MFÅÚÈî¹ÒÂç