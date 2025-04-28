フランス人の妻が日本で激怒したことを描いた漫画「視線」が、Instagramで640以上のいいねを集めて話題となっています。作者の妻はフランス人。外国人が目立つ土地柄か、街を歩いていると、妻が何かと注目されることも少なくありません。あるとき、見知らぬおじさんが、ジロジロと嫌な感じで妻を見ていたのですが、それに対して妻が…。読者からは、「失礼なおじさんですね」「これは怒って良いと思います」「奥さんの気持ち、