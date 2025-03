2004年に最初の正式版が公開されて以来、20年以上にわたって利用されてきた無料通話ソフトウェア「Skype」が2025年5月5日をもって終了することが、Microsoftから発表されました。Microsoft Teamsの無料版が後継になるとのことです。The next chapter: Moving from Skype to Microsoft Teams | Microsoft 365 Bloghttps://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2025/02/28/the-next-chapter-moving-from-skype-