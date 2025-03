2004年に最初の正式版が公開されて以来、20年以上にわたって利用されてきた無料通話 ソフトウェア Skype 」が2025年5月5日をもって終了することが、Microsoftから発表されました。Microsoft Teamsの無料版が後継になるとのことです。The next chapter: Moving from Skype to Microsoft Teams | Microsoft 365 Blog

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a— Skype (@Skype) February 28, 2025

Microsoft is finally shutting down Skype in Mayhttps://www.xda-developers.com/microsoft-killing-skype/ニュースサイトのXDA Developersが Skype for Windows プレビュー版の内部に「5月から Skype は利用できなくなります。Teamsで通話とチャットを続けてください」というメッセージを発見し、 Skype が2025年5月で終わるのではないかと報じました。その後、Microsoftも公式に、 Skype の終了を発表しました。Microsoftの発表によると、 Skype の終了は「無料のコンシューマー向けコミュニケーションサービスを効率化し、顧客のニーズにより柔軟に対応するため」で、2025年5月まで移行期間が設けられるとのこと。移行にあたり、 Skype のユーザー情報でMicrosoft Teams無料版にサインインするための機能がまもなく用意される予定です。また、Microsoft Teamsに移行したくない場合は、 Skype の連絡先、チャット履歴や通話履歴をエクスポートできます。サービス終了の決定に伴い、以後、月額プランや海外との通話や SMS をプリペイド方式で行う際に使用する「 Skype クレジット」の新規ユーザーへの提供は行われなくなります。すでに Skype の月額プランを利用しているユーザーは次回の更新タイミングまで利用可能。また、 Skype クレジットの残額も利用可能です。 Skype クレジットのページには「 Skype クレジットはご利用いただけなくなりました」との案内が表示されています。 Skype クレジット | 海外へのプリペイド方式の通話と SMS https://www.skype.com/ja/credit/