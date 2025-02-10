ゼンショーホールディングスの牛丼チェーン「すき家」は2月18日午前9時から、「スパイシー麻婆茄子牛丼」を発売する。すき家 「スパイシー麻婆茄子牛丼」発売【関連記事】小僧寿し「BIG SALE『超キング』フェア」開催、シャリ600gと19種のネタの“最大級のボリューム”「超キング丼」など提供、2月14日まで「スパイシー麻婆茄子牛丼」は、甘辛な味わいの新商品。4種類のジャンを使用した麻婆茄子が“食欲をかきたてる”としている