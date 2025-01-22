“94年世代”が日本ハムのブルペンを支える。昨年11月30日にエスコンフィールドで行われたファンフェスティバルのフィナーレで新庄剛志監督が「続きまして、抑えを齋藤友貴哉！」と指名し、齋藤も「来年、抑えやります。抑えます！」と力強く宣言。新庄監督は「今のコメントを聞くと不安なので、もうひとり。田中正義！」とダブルストッパー構想を掲げた。田中は「友貴哉に負けないように、抑えます！」と決意した。新庄監督